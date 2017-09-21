地震釀推擠、失火... 宜蘭逾3萬學生防災演練

2017-09-21 11:34

［記者簡惠茹／宜蘭報導］今天是921國家防災日，宜蘭縣政府上午9點21分在縣內各校實施師生1分鐘地震避難掩護演練，超過3萬名學生同時參與，場面逼真，模擬地震發生時，學生因推擠造成受傷、教室失火搶救的情境。宜蘭代理縣長吳澤成說，宜蘭縣位處東部，地震頻繁，更應從小建立正確防災觀念及落實防災動作。

宜蘭縣內公私立幼兒園、國小和國中從101年起配發防災頭套，今天上午宜蘭市凱旋國中460名學生聽到警報聲響起後，依照逃生步驟，戴上防災頭套，依循逃生路線到操場集合避難，各班立即彙整學生名單，消防隊接著進場救災。

教育處指出，縣內100所學校每學期都會至少辦理一場防災演練，平時縣府也有聘請委員、技師辦理防災教育到校演練輔導，勘查學校災害潛勢現地、防災教育學宣導推廣，設想日常生活中可能碰到的突發狀況，輔導學校規劃無預警的演練。

宜蘭代理縣長吳澤成今天到場了解避難演練情形，他說，民國88年9月21日清晨1時47分，台灣中部發生芮氏規模7.3的921大地震，造成的傷亡及財物損失為近百年來台灣最大的地震災害之一，宜蘭縣位處台灣東部，地震亦是如此頻繁發生，從小更應建立正確防災觀念及落實防災動作。

吳澤成表示，希望透過此活動能更增強社區志工與學生對災害防救的實施操作，增強災害發生時的應變及自救能力、大幅降低受災人數，深耕防災素養，防災全民一起來，奠定永續安全的生活環境。

宜蘭縣政府消防局昨晚則是在宜蘭運動公園辦理全國運動會火災搶救演練，消防局指出，演練設定在開幕式進行中，場地出現火災事故，相關疏散撤離、火災搶救及大量傷病患緊急救護，演練過程可以看到緊急應變中心人員針對不同狀況統籌應變措施，並即時進行橫向聯繫工作，所有事件均有妥善因應方案，對於本次全國運動會，可以看到安全方面，宜蘭縣政府已經準備好了。

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