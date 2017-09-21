「求職天眼通」倒了... 網友嘆：慣老闆的勝利

為改變線上求職勞資雙方資訊不對等的情況，有工程師開發出「求職天眼通」，讓求職者可以互相交流不良職缺的資訊，但僅經營1年就宣布解散。（圖擷自「求職天眼通」臉書）

2017-09-21 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕為改變線上求職勞資雙方資訊不對等的情況，有工程師開發出瀏覽器chrome插件「求職天眼通」，讓台灣的求職者可以互相交流不良職缺的資訊，去年9月21日還成立公司，但僅僅經營1年，今宣布解散，讓不少網友十分惋惜。

長期以來，人力銀行上的工作機會都由資方所主導，勞方只能被動接受資方提供的工作待遇與條件要求，為了改變線上求職勞資雙方資訊不對等的情況，有工程師開發出「求職天眼通」，同步連動人力銀行上的職缺，讓求職者可以互相交流不良職缺的資訊，引起廣大迴響，被網友讚「全台灣最大慣老闆資料庫」，甚至還成立了公司。

不過在創業滿1年之後，「求職天眼通」在臉書上突然宣布結束營運。「求職天眼通」在臉書上表示，決定解散背後的原因很難三言兩語說盡，會在後續這幾天將一切整理成文章跟大家分享，總結一下創業這1年所看到的人情冷暖，但網頁版還是會存續下去。

消息傳出後網友紛紛表示惋惜，「真可惜，台灣的新創真辛苦」、「成功解決了提出問題的人」、「提出問題的人被解決了...」、「這根本該是勞動部業務，結果我們只有資動部」、「慣老闆的一大勝利」。