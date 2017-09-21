薑母鴨為何一年只開4個月？ 員工說出超賺錢秘密...

網友對薑母鴨店一年只開4個月到半年感到不解。（資料照，記者李立法攝）

2017-09-21 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕天氣逐漸轉涼，不少薑母鴨店又開始營業，有網友對薑母鴨店開店模式感到疑惑，「賣薑母鴨真那麼好賺？可以賺四個月，休八個月？」問題引發網友熱議，也有薑母鴨店員工解釋賣薑母鴨賺錢的秘密！

網友上《mobile01》發文提問，「南部1年熱的時間比北部久，之前幾年還有都11月了還在穿短袖吹冷氣，只有1月才開始冷，老是看到那些賣薑母鴨兼賣羊肉爐的店面，乾脆關門歇業7、8個月，店面也沒有外租，也沒暫時改賣別的東西，賣薑母鴨真那麼好賺？可以賺四個月，休八個月？」

有員工看到貼文後直說，「真的超好賺，尤其是生意好的時候！」並解釋賣薑母鴨和羊肉爐的業者，真正利潤高的不是「鴨肉跟羊肉」，都是配菜小菜賺錢。

他指出，通常一盤配料60至100元、一盤菜50至100元、一人份麵線40至80元；但一盤火鍋料成本約在20元左右、一盤菜的成本約在10至20元上下、一人份的麵線成本不到10元，以最低價格算，一盤配料、菜或是麵線的利潤高達200％以上。他也透露，「若菜價上漲的話，老闆還會叫我們故意把菜堆高起來，堆成一個塔型，中間留空心！」

其他網友也說，「（薑母鴨店）真的是都在休息的，我認識的老闆說，沒開店就天天在釣魚」、「有認識的在薑母鴨工作，聽他說好像夏季沒開店都領半薪」。