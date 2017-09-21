環團請願竹縣議會 督促縣府制定禁用除草劑自治條例

2017-09-21 11:01

［記者黃美珠／竹縣報導］荒野保護協會、主婦聯盟合作社等多個環保團體，今天早上在樹黨竹北市代許育綸、綠黨前新竹縣議員周江杰、民國黨新竹縣議員邱靖雅助理黃靖雯陪同下，由荒野保護協會理事長劉月梅向新竹縣議會遞交請願書，要求議會督促縣府相關單位，儘早制定新竹縣禁用除草劑自治條例，且針對非農用地區的使用行為，先行推廣和宣導禁用。議會秘書長劉添豪代表接下，並表示，將依照人民請願案分案處理。

縣府環保局副局長羅仕臣說，相關的自治條例草案已經在會簽當中，預計趕送今年10月底的定期會排定審查。

請願活動發起人、荒野保護協會新竹分會副分會長許天麟說，他近年觀察到，新竹縣市頻繁使用除草劑的地方，多在人煙稀少地區，又以台3線沿線山坡地區最為嚴重，除草劑使用後整個生態系都被破壞，就是最強勢的物種想要恢復「生機」，至少也要2、3個月，更別說其他的生物族群，有的甚至嚴重到要5、6年後，才能慢慢重新看得到。

許育綸說，他們最大的希望還是能由中央立法，但是考慮緩不濟急，所以希望先從新竹縣市帶頭引領全國跟進。

劉月梅說，整頓市容其實可以改用人工割草取代使用除草劑，這其實是一個善的循環。

她說，除草劑一旦使用，不僅被噴除的雜草變成了污染源，就是土壤也會受到影響，如果再經由雨水沖進河流，人們雖然看不見裡面有東西，但是卻類似現在的塑膠顆粒，如果小到已經過濾不出來時，喝的水裡面是不是也可能有這樣的東西？

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