921大地震回憶 南投校長集體防災演練

南投縣校長會議適逢九二一國家防災日，全體校長聽到警報聲全體躲在桌下演練防災。（記者劉濱銓攝）

2017-09-21 10:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕921大地震屆滿18週年，昨深夜花蓮外海也發生有感地震，再度勾起國人的地震回憶，今天南投縣校長會議配合921國家防災日，也同步辦理防災演練，縣長林明溱與全體校長一起躲在桌下防災，盼熟悉地震時因應作為，減少災害威脅。

林明溱表示，昨天深夜的有感地震，彷彿是在提醒國人，地震隨時會發生，尤其國際上墨西哥也發生嚴重地震，造成不小傷亡，呼籲大家不要輕忽地震威脅，才能避免傷亡。

今出席南投校長會議的教育處長李孟珍，在地震警報響起時，也跟著全體校長演練防災，她說，今天全縣170名校長齊聚一堂，共同演練地震防災，就是要帶頭示範防災的重要性，盼將防災教育徹底落實到校園每個角落，減少災害造成的損失。

南投縣校長會議適逢九二一國家防災日，全體校長聽到警報聲全體躲在桌下演練防災。（記者劉濱銓攝）

南投縣校長會議適逢九二一國家防災日，主持會議的南投縣長林明溱，也帶頭躲在桌下演練。（記者劉濱銓攝）