集結青年新原力 部落光點論壇屏東登場

部落青年光點論壇在樂舞演出中揭幕。（記者羅欣貞攝）

2017-09-21 10:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕 由茂林國家風景區管理處主辦、國立屏東大學承辦的部落青年光點論壇今天（21日）起舉辦2天，針對文化保存與部落觀光、原民音樂產業與地方行銷、部落美食體驗與觀光等三大議題討論，共同尋找下一個世代原住民部落發展的契機。

今天的開幕式在樂舞表演中揭開序幕，茂管處副處長李易蒼、屏東大學校長古源光、屏東縣政府原住民處處長伍麗華和高雄市政府原住民事務委員會主委谷縱‧喀勒芳安等人到場。

論壇與談人都是各領域的專家，包括卑南族作家巴代；甫上任光啟社社長，曾是原住民首位電視新聞主播的馬紹．阿紀；瘋馬旅行社總經理李文瑞；安坡碇樂班文化藝術團團長兼藝術總監蔣偉光；第25屆金曲獎最佳原住民語歌手阿努．卡力亭．沙立朋安；以及今年世大運舉辦，在義大利杜林引燃聖火儀式中擔綱演出的蒂摩爾古薪舞集，邀請創辦人暨藝術總監路之．瑪迪霖等人與談。來自各地部落青年，原住民文化協會與工坊的負責人也齊聚一堂交換對部落觀光的看法。

屏大文化創意產業學系系主任葉晉嘉教授認為，未來部落發展的重點在於中生代與新生代的青年，下一個世代的浪潮該由部落青年共同推動，因此在各個面向上都需要有引領傳承的人物來帶動，期望透過互動凝聚未來部落觀光的核心價值與推動方式。

論壇的專題演講者為國寶級的魯凱族作家、石板屋文化保存者邱金士（奧崴尼．卡勒盛），將針對永續部落觀光進行演說。

為讓來自四方的與談人能體驗大武山的部落文化，活動也規劃部落體驗行程，帶領相關領域專家學者，入住魯凱部落的接待家庭並走訪禮納里部落，體驗當地人情文化與藝術之美。