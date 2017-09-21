米乖乖狂銷24萬包 關山農會新推五香口味

繼奶油椰子口味大受歡迎，應觀眾要求，再推出五香口味的關山米乖乖。（記者王秀亭攝）

2017-09-21 09:48

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮農會以關山米製作「關山米乖乖」，今年農曆春節開賣迄今已賣出超過24萬包，由於只有奶油椰子單一口味，民眾不斷反應增加其他選擇，「五香」口味終於在近日上市，首批4000箱已被訂走1000多箱。

五香米乖乖（右）與玉米粉作的五香乖乖外觀略微不同。（記者王秀亭攝）

關山鎮農會嘗試讓關山米吃法更多元，試圖增加年輕族群、小朋友對米製品的興趣，去年底首度嘗試委託乖乖公司，以關山米取代玉米粉，做出奶油椰子口味的「關山米乖乖」，在今年除夕夜開賣，「原以為第一批要賣個1多月，卻在4天內完售」，雖然每包售價比一般乖乖多5元，至今奶油椰子口味已賣超過2萬箱。

有別於其他零嘴，關山米乖乖負責任的附上關山米的產銷履歷。（記者王秀亭攝）

彭衍芳說，不少民眾吃不慣奶油椰子的甜口味，想要「五香」口味的民眾都很期待，經過近半年的洽談及試做，終於在9月初納入乖乖公司的生產線，新口味這週到貨，而且每個包裝上還多了關山米的產銷履歷，民眾可依批號上網查詢，吃得更安心。

喜歡吃米乖乖的關山鎮小朋友，一聽有新口味，立即品嘗。（記者王秀亭攝）

與米乖乖奶油椰子口味相較，五香的米香略為被五香蓋過，但與玉米粉製作的五香乖乖相較，米香味濃郁。