嚴重空汙持續肆虐 彭啟明：只能等老天幫忙

這波空汙未來數日將持續影響台灣。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2017-09-21 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕今（21日）延續了昨天晴朗穩定的天氣型態，台北都會區中午還是會有35、36度以上高溫，對於肆虐全台的大規模空氣汙染，氣象專家彭啟明稍早指出，其成因非常多元，非單一因素改變就可改善的，「只能等待老天的幫忙了」。

彭啟明指出，過去這幾天晴朗穩定的好天氣，讓氮氧化物及碳氫化合物等各種汙染物在陽光照射下，再度催生化學反應，並造成午後臭氧濃度及細懸浮微粒等數值均同時提高。他說，這現象不僅在台灣西半部發生，整個大面積的空氣汙染物，在整個中國東岸到台灣海峽發展出一條長長的汙染帶。

彭啟明接著表示，這些區域性的空氣品質惡化，並非過去單純吹東北風或東風背風面影響，雖上述理由也存在，但整體來說，是由大環境天氣因素、小範圍環流特性、區域大氣污染物排放及本地各種排放等各種因素加總起來，造成從台灣到東亞附近普遍陷入空氣品質不佳的天氣。

彭啟明預期，空汙問題在未來幾天不會獲得顯著改善，強調這是大環境的變化，若要單一地點或區域的改善相當困難，「只有等待老天的幫忙，改變風向及環流」，他因而提醒民眾說，最近這幾天應減少午後的戶外活動，特別是交通繁忙的區域，以免造成呼吸道相關傷害。