區域自造實驗中心 全教產：教部經費未到位將斷炊

國立台灣科學教育館在去年5月舉行了為期4天「自造X教育週-手‧創自己的世代」活動，圖為嘉義市立蘭潭國中帶著自製桌球發球機到現場分享。（圖由科教館提供）

2017-09-21 08:59

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院在103年宣示推動3D產業發展，教育部擬具「推動3D列印應用普及和培育實施計畫」，全國教育產業總工會理事長黃耀南今天表示，該計畫除了普及各級學校3D硬體設備外，更進一步引進由美國MIT麻省理工學院發起之Fab Lab的實驗室模式及其教育推廣概念，分別在北中南東指定學校建置Fab Lab實驗室，成立區域自造實驗中心，鼓勵學生動手自造，啟動台灣Maker movement（自造者運動），讓人才培育與國際接軌，但政黨輪替之後，教育部經費遲未到位，還要學校先墊付，使該計畫將無以為繼。

黃耀南表示，教育部從104年起啟動vMaker系列活動暨Fab Truck 3D列印校園巡迴推廣計畫，Fab Truck 3D列印校園巡迴推廣活動係將貨櫃改裝成行動實驗室（Fab Lab），分別由台中家商、新北高工、台中高工、台南二中、鳳山商工及花蓮高工6所學校承辦，以2年期程巡迴全國497所高級中等學校，辦理約2400場次師生3D列印研習及體驗等活動。

但黃耀南質疑此項計畫，在政黨輪替一年後，竟漸漸面臨胎死腹中的窘境，6部Fab Truck行動實驗車，自去年下半年起不再做3D列印校園巡迴推廣活動，閒置不用。另今年各Fab Lab實驗室的經費截至目前為止，都尚未核撥到各校，需由各校校方及教師先自行墊付，才能勉強維持運作。

黃耀南直批，國家級計畫竟然淪落到此，政黨輪替後，完全無人聞問，今年度的經費，到現在已經9月下旬，經費卻還未撥付到各校，讓相關學校及教師無法執行計畫，也因此影響到整體計畫的執行。

黃耀南表示，教育部未核撥Fab Lab自造實驗計畫經費，並漠視3D列印產業，根本完全忽視創新人才的培育與先進技術的支持，全教產籲請教育部立即核撥今年相關計畫經費，以利計畫執行，同時未來相關計畫經費應在年初即時撥付，不應讓相關人員自付，造成計畫無法執行的窘境。且研擬中長期計畫，才是培育創新人才的良策。