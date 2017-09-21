妙禪被爆直銷手法！ 前幹部：有拉人業績壓力

宗教團體「佛教如來宗」創辦人妙禪，因收受信徒2輛價值4000萬的勞斯萊斯，引發各界議論。（圖擷取自「佛教如來宗」官網）

2017-09-21 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕宗教團體「佛教如來宗」創辦人妙禪，因收受信徒2輛價值4000萬的勞斯萊斯，引發各界議論。一名前信徒在網路上爆料，幹部每週都會被要求「牽引」固定人數入會，如果沒有達標，還會被檢討。讓網友直呼根本就是「標準直銷手法」。

曾在「佛教如來宗」待過近1年的一名前信徒，在臉書粉專「反妙禪」上匿名PO文表示，只要新人進去乖乖出席，就會被邀請加入基層幹部行列，成為牽引團隊。之後每個幹部都會被加入LINE群組，每週由組長回報小組發願要接引多少人，並在新班法會結束後，精舍老師會將幹部留下來再開會，檢討今天加入人數有沒有達標。

這名前信徒指出，檢討會中，精舍老師會計算各團隊的「業績」，超標、達標的給鼓掌，沒有達標就給鼓勵，最後總結鼓勵推動下面幹部動起來，幫助小組達標。「佛教如來宗」認為接引他人是大功德，所以幹部們就會想要爭取更多的功德，功德可以萬能，沒功德就等著被業力折磨。

前信徒還爆料，「其實捐款都不是發自內心，都是老師在鼓吹，同修都很勉強。但是現場大家都捐，不捐就被關心，至少100起跳，而且只要鈔票。」

「佛教如來宗」某精舍的幹部成員列表。（圖擷取自「反妙禪」臉書）

「佛教如來宗」的捐款同意書。（圖擷取自「反妙禪」臉書）