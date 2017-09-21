信仰妙禪有門檻！ 前幹部爆不收高齡、重病人士

有前種子幹部爆料，不是每個人都能入會，傳若60歲以上或有重大疾病的民眾，都會被以「師父法力太強無法承受」為由拒絕加入。（圖擷取自「佛教如來宗」官網）

2017-09-21 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕宗教團體「佛教如來宗」創辦人妙禪師父，因收受信徒2輛價值4000萬的勞斯萊斯，引起熱議。有前種子幹部爆料，不是每個人都能入會，傳若60歲以上或有重大疾病的民眾，都會被以「師父法力太強無法承受」為由拒絕加入「佛教如來宗」。

據《三立新聞網》報導，妙禪前種子幹部透露，「佛教如來宗」階級制度明顯，「正法班」裡持麥克風最靠近妙禪的「護法」，必須由妙禪親自從各區「精舍老師」挑選，且都是律師、醫師、教授等高知識份子。

前種子幹部表示，不是每個人都能入會，有民眾因父親入會，基於孝心想陪伴，沒想到卻因有先天性心臟病被拒於門外，讓她非常難過。妙禪前信徒解釋，年紀太大，或有洗腎、憂鬱症等重大疾病，禪會可能考量這些民眾參加活動會有罣礙，因為他們的法船破損，而且妙禪師父給的力量很大，怕他們會承受不住。

報導提到，「佛教如來宗」的階層制度，第一階的是妙禪，依序是護法、精舍老師和各區執秘，各區執秘主要負責統計信徒繳交的隨喜功德金和護持金金額。妙禪前信徒說，有一次打坐完，妙禪師父對大家說，「很多人來師父座下禪修，讓師父渡化業力，卻不繳交護持金，很自私。」