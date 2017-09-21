今西半部空汙警戒！ 花東恆春半島防局部大雨

今天各地白天高溫約32至35度，大台北不排除有36度高溫，白天依舊悶熱，民眾在戶外需多補充水分。（資料照，記者黃志源攝）
〔即時新聞／綜合報導〕受到台灣南方海面水氣將持續移入影響，今天（21日）花東及恆春半島雲量仍偏多，易有短暫陣雨或雷雨發生，尤其恆春半島及台東有局部較大雨勢發生的機率，各地山區及南部則有午後降雨可能。另外今天空氣品質仍不佳，西半部地區多為橘色提醒，局部地區達紅色警示。
中央氣象局指出，今天各地白天高溫約32至35度，大台北不排除有36度高溫，白天依舊悶熱，民眾在戶外需多補充水分，夜晚及清晨低溫約25到27度，部分地方日夜溫差稍大。空氣品質部分，今天西半部地區多為橘色提醒，局部地區達紅色警示，其他地區為橘色提醒至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。
氣象局表示，週五至24日台灣南方海面低壓帶逐漸通過呂宋島進入南海，並往中南半島移動，東半部雖有局部短暫陣雨，不過降雨情況可望逐日減少，其他地區則為多雲到晴的天氣。
另外週五、六2天，北方有道鋒面通過北部海面，由於鋒面尾端結構差，因此對於天氣沒有直接影響，不過將間接使大氣環境的不穩定度提高，午後雷陣雨範圍增多，除各地山區外，西半部平地也有午後降雨出現，下週日起水氣減少，午後雨區縮小至南部及中部以北山區。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|27 ~ 35
|27 ~ 34
|29 ~ 33
|26 ~ 32
今天西半部空氣品質仍差。（圖擷自環保署）
今天花東及恆春半島雲量仍偏多，易有短暫陣雨或雷雨發生，尤其恆春半島及台東有局部較大雨勢發生的機率，各地山區及南部則有午後降雨可能。。（圖擷自中央氣象局）
今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）