今西半部空汙警戒！ 花東恆春半島防局部大雨

今天各地白天高溫約32至35度，大台北不排除有36度高溫，白天依舊悶熱，民眾在戶外需多補充水分。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-21 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕受到台灣南方海面水氣將持續移入影響，今天（21日）花東及恆春半島雲量仍偏多，易有短暫陣雨或雷雨發生，尤其恆春半島及台東有局部較大雨勢發生的機率，各地山區及南部則有午後降雨可能。另外今天空氣品質仍不佳，西半部地區多為橘色提醒，局部地區達紅色警示。

中央氣象局指出，今天各地白天高溫約32至35度，大台北不排除有36度高溫，白天依舊悶熱，民眾在戶外需多補充水分，夜晚及清晨低溫約25到27度，部分地方日夜溫差稍大。空氣品質部分，今天西半部地區多為橘色提醒，局部地區達紅色警示，其他地區為橘色提醒至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

氣象局表示，週五至24日台灣南方海面低壓帶逐漸通過呂宋島進入南海，並往中南半島移動，東半部雖有局部短暫陣雨，不過降雨情況可望逐日減少，其他地區則為多雲到晴的天氣。

另外週五、六2天，北方有道鋒面通過北部海面，由於鋒面尾端結構差，因此對於天氣沒有直接影響，不過將間接使大氣環境的不穩定度提高，午後雷陣雨範圍增多，除各地山區外，西半部平地也有午後降雨出現，下週日起水氣減少，午後雨區縮小至南部及中部以北山區。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 27 ~ 34 29 ~ 33 26 ~ 32

今天西半部空氣品質仍差。（圖擷自環保署）

今天花東及恆春半島雲量仍偏多，易有短暫陣雨或雷雨發生，尤其恆春半島及台東有局部較大雨勢發生的機率，各地山區及南部則有午後降雨可能。。（圖擷自中央氣象局）