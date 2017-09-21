醫病》和豬哥亮同時發現罹直腸癌 64歲教授保命又保肛

2017-09-21 00:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「生命不能重來！我和豬哥亮幾乎同時間發現罹患直腸癌，卻做不同選擇。」64歲的林姓教授2年多前發現得低位性直腸癌第三期，腫瘤有13.6公分大，距肛門口僅6公分，接受中國附醫治療經放療縮小再手術切除，保命又保住肛門，至今也未復發，昨天現身感謝醫療團隊。

林姓教授說，一開始覺得偶爾如廁後擦肛門有點帶血，以為是痔瘡造成，後來感覺肛門痙攣，排便困難就醫，才發現罹患直腸癌，一度難以接受，覺得自己飲食、生活正常竟罹癌，他說，與豬哥亮幾乎是同時發現罹患直腸癌、期數也相近，也曾擔心要做人工肛門，但他正向努力、正面思考、配合醫生、更不走偏方，是抗癌之道。

大腸癌長期名列國人十大癌症首位，死亡率也占前三名，中國副醫外科部長、大腸直腸外科醫師陳自諒指出，直腸癌又占大腸癌的25％，位置在骨盆腔最深處且離肛門近，治療相對困難，一般約距肛門5公分可能就得一併切除肛門，但是現在技術發達加上醫療團隊合作，中國附醫團隊以達文西手臂或經肛門逆行性全繫膜切除術等，即使距離2、3公分也能成功保肛。

大腸直腸外科主任柯道維指出，統計2012年至2016年收治直腸癌患者720人，下段直腸癌執行微創手高達95.5％，肛門保留率高達95％，接口滲漏率僅5％，5年存活率也高出美國許多，成果卓著。

柯道維也提醒，糞便潛血篩檢出大腸癌，有60％為早期，但等到有症狀就醫已有60％已經晚期，他說，很多人做糞便潛血檢查後發現有問題，卻不願做大腸鏡檢查，進一步追蹤，最後錯失早期發現與治療，非常惋惜，建議出現排便習慣改變、不明原因血便、腹痛、體重減輕，超過2個月就要盡速就醫。