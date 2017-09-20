有圖為證！妙禪35年前選桃縣議員 慘當落選頭哭哭

本名劉錦隆的妙禪當年參選桃園縣議員，登記13號，以第二高票落選。（記者謝武雄翻攝）

2017-09-20 23:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕佛教如來宗創始人妙禪收到信眾贈送勞斯萊斯跑車，引發爭議。桃園市選委會今天證實，本名劉錦隆的妙禪，曾在民國71年參選桃園縣第10屆縣議員選舉，他是38年次，桃園人、德銘商專畢業，當年是第五（楊梅、平鎮）選區登記第13號國民黨候選人，最後得票3449票，以第二高票落選。

選委會說，當時是縣長、省議員、縣議員、鄉鎮市長的四合一選舉，投票日是71年1月13日，當時桃園縣人口數才110萬人左右，縣議員選舉共分為8個選區，（楊梅、平鎮）是第五選區，總共27人參選，應選9席、包括1席婦女保障名額，劉錦隆登記13號、年齡33歲、國民黨候選人，最後以3449票第二高票，成為落選頭！

熟悉妙禪的地方人士說，妙禪為了選舉，還在民間起了互助會，最後沒選上，還因而失意哭泣。

妙禪的老同學形容他是很聰明，德銘商專畢業、退伍後到電子工廠工作，後來出來自己開工廠，由於口才好、身段柔軟，之後追隨妙天，演變至今成為佛教如來宗創始人。