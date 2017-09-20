開學了竟還沒發學生證 成大學生嘆：頂大怎會這樣？

2017-09-20 23:12

〔記者黃文瑜／台南報導〕大專院校陸續開學，但有成功大學學生在網路上感嘆，都已經開學了，竟然還沒有領到學生證！認為成大是頂尖大學，台大和政大學生開學前就已領到學生證，希望學校能儘快發放，否則影響學生權益。成大則說，下週就可領到學生證。

台南時代力量組織部主任林易瑩也是成大政治經濟學研究所碩一新生，她說，開學後從買車票到借書等等，都會用到學生證，特別研究生，很快就需要使用圖書館資源，就算有臨時證也是損害學生權益，成大是頂尖大學應該更有效率，甚至也有學生說，台大、政大新生早就拿到學生證了！

校方：繳費確認就讀才發

成大說，目前學生只要到銀行繳費，就算是完成註冊，在繳費一週後，銀行會將繳費名單給學校，有繳費的人才能領學生證，「確認就讀才發學生證」，大約在開學一週後發放，預計下週都能拿到。

台大的做法則是學生到銀行繳款後，在註冊日拿證明到學校跑流程，各單位在同一場地設攤，方便學生作業，流程跑完後，就能現場領取預先製作好的學生證。今年碩班生的註冊日在8月底，8月1日算是新學期開始，碩班學生可能較早需使用學校資源，因此，領到學生證的時間也較早。

政大則說，在取得新生資料時，就先製作學生證，與成大相同的註冊方式，學生到銀行繳費即算完成註冊，一週後銀行通知繳費名單，學校就在住宿生入宿學校當天發學生證，沒有住宿的學生，則是開學當天就可領到。