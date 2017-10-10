校服我最正》君毅中學鮮綠水手服 讓人眼睛一亮

君毅中學高職部女學生鮮綠色水手服亮眼吸睛。（記者彭健禮攝）

2017-10-10 06:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕鮮豔的綠色水手服，讓人看一眼就難忘！苗栗縣竹南鎮私立君毅高級中學日前參加「2017畢業季高校制服大賞」網路票選活動，以高職部這套鮮綠色水手領及百褶短裙拿下全國中區冠軍，裙子設計長度在膝蓋以上，更襯托出女學生的活潑朝氣，相當吸睛。

君毅中學有高中部、高職部，高職女學生的鮮綠色水手服相當亮眼。（記者彭健禮攝）

君毅中學於民國18年創設於中國上海，國民政府遷台後，民國48年選擇在苗栗縣中港溪畔的竹南鎮山佳里公義路245號復校，並由創辦人黃造雄擔任復校後第1任校長。在校方長年勤耕力耘之下，是苗縣北區辦學績優的指標性私立學校。

君毅中學高職部鮮綠色水手服，白色上衣在袖口、領口處以綠色線條點綴，搭配綠色領結與百褶短裙，獲得「2017畢業季高校制服大賞」中區冠軍。（本報資料照）

君毅中學有高中部、高職部及國中部，制服樣式各不相同，高中部女生夏季制服是白色上衣搭配黑色百褶裙，高職部女生夏季制服則是綠色水手服樣式，讓人看一眼就難忘。高職部女學生早期制服是傳統的卡其色制服，20多年前改為現今綠色水手服式樣的制服。君毅中學主任江政昌說，當初更換制服時，學校開放學生提供想法，由於當時台灣受日本流行文化較多，日本高校女生制服幾乎都是水手服，因此獲得青睞。

高中部女生夏季制服是白色上衣搭配黑色百褶裙，高職部女生夏季制服則是鮮綠色水手服；男生都是白上衣黑長褲。（記者彭健禮攝）

至於顏色挑選上，則採校徽發想設計，因此白色上衣在袖口、領口處多了綠色線條點綴，並搭配綠色領結，短裙則是同色系的百摺短裙。1名高職部畢業校友，將水手服照片寄去參加「2017畢業季高校制服大賞」網路票選活動，受到各界關注，成為全國中區最夯制服。

高職部女學生的制服配色，以校徽發想設計。（記者彭健禮攝）

現任校長林慶旺於102年接任，上任之初，就各項校務與教職員進行檢討，有人提議是否更換校服？但林慶旺認為，鮮豔綠色的高職女學生制服，已是學校特色，民眾看見，就知道是君毅的學生，所以維持不變。

鮮綠色水手服已成學校特色，一看便知是君毅學生。（記者彭健禮攝）

資料科3年級女學生陳妙佳說，大部分學校的水手服，裙子長度大多在膝蓋以下，但學校的制服裙設計，原本就高於膝蓋，整體看起來活潑朝氣。觀光科2年級女學生何姵玟說，鮮豔綠的制服，可說是全台獨有，穿上身也顯得與眾不同。

資料科3年級女學生陳妙佳認為鮮綠色制服，展現活潑朝氣。（記者彭健禮攝）

校服我最正》小黑蚊叮走格紋裙 水里商工美眉「褲」勁有型