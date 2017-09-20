高市15家畜牧場將廢水變肥料 全國第一

橋頭區青林牧場善用循環經濟，達到產業自給自足。（記者陳文嬋攝）

2017-09-20 22:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府環保局今年推動15家畜牧場將廢水變肥料，約占全國4分之1勇奪第一，有農民年省化肥及水污費10多萬元，創造百萬經濟產值，更有助改善河川水質，15家年削減河川生化需氧量1487公斤。

高市有600多家畜牧場，養了30多萬頭家畜，今年畜牧業水污染防治費已開徵，其中沼渣沼液再利用可減徵，環保局與農業局合作，針對畜牧場推動沼液沼渣，作為農地肥分使用。

根據環保署統計今年截至7月底止，全國申請案件通過有66家畜牧場，其中高市通過15家是全國第一，同時也是目前通過件數最多者，大多位於阿蓮區，其次是岡山、橋頭等區，有助改善二仁溪、阿公店溪、後勁溪，每年總削減河川水質的生化需氧量1487公斤。

橋頭區青林牧場鄧慶發表示，飼養近200頭乳牛，每年澆灌1萬多噸養牛廢水，充當氮肥取代化學肥料，種植3公頃狼尾草，提供自家乳牛食用，年省14萬5千生產成本，包括水污費4萬5千、化學肥料10萬元，生產的鮮奶及牛糞有機肥，創造百萬元經濟產值。

鄧慶發表示，他善用循環經濟，大幅減少水污費、廢水處理成本，也能滋養土地、減少化肥使用，達到產業自給自足，更降低河川污染。

環保局局長蔡孟裕指出，畜牧廢棄物有效再利用，達到水污染源頭控管，減少河川污染負荷量，連帶提升環境品質。