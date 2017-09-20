食蟲植物「濕」樂園SOS！竹北蓮花寺濕地 軍方建請剔除…

新竹縣竹北蓮花寺濕地的陷谷草澤區，是內政部營建署評定為地方級的暫定重要濕地，正依「濕地保育法」辦理公開展覽中，預定10月5日召開說明會。（新竹縣政府提供）

2017-09-20 22:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北蓮花寺濕地的「陷谷草澤區」，是長葉茅膏菜等4種食蟲植物的復育地，內政部營建署暫定為地方級重要濕地，但國防部以嚴重影響營區射擊任務使用為由，建請剔除，但仍願意配合採樣研究。本案正在依「濕地保育法」辦理公開展覽，預定10月5日在蓮花寺召開說明會。

長葉茅膏菜本島最穩定的復育地

民國87年起，荒野保護協會投入蓮花寺濕地的調查和復育工作，理事長劉月梅說，守護一塊濕地不容易，像是長葉茅膏菜原本只有30棵，經過復育後，現在有1000多棵，是台灣本島最為穩定的復育地，希望政府重視並持續保護。樹黨竹北市民代表許育綸則說，希望能以最小面積劃出國防管制區，與鳳崎步道串連成生態休憩路線。

縣府農業處說，竹北蓮花寺濕地位在竹北市貓兒錠段拔子窟小段49-10地號內，佔地約8.37公頃，由國防部軍備局管理，營建署評定為地方級重要濕地（暫定），建議劃設範圍以調查有食蟲植物的陷谷草澤區為主，約1.2公頃。

經調查，竹北蓮花寺濕地有長葉茅膏菜、小毛氈苔、寬葉毛氈苔及長距挖耳草等4種食蟲植物，更是長葉茅膏菜在台灣本島僅存的棲地。濕地另有田蔥、桃園草及點頭飄拂草等3種伴生稀有植物。

軍備局：嚴重影響營區射擊任務

保育科科長梁明任說，國防部軍備局工程營產中心在6月間函覆，受限濕地保育規範，嚴重影響營區射擊任務使用，建請剔除在濕地範圍外；但爾後若有研究機關想進入區域內進行保育植物採樣研究，可先行函文告知陸軍裝訓部，經審查確認未排訂演訓任務，可派員陪同作業，以維護訓場安全。

民眾10月14日前可提書面意見

梁明任說，縣府尊重軍備局的意見，已將「竹北蓮花寺地方級暫定重要濕地」分析報告函送營建署，並自9月15日起1個月辦理再評定公展，民眾若有意見，10月14日前可以書面提出。

新竹縣轄內有兩個國家級的重要濕地，新豐濕地和鴛鴦湖濕地（跨新竹縣和宜蘭縣），以及兩個地方級的暫定重要濕地，竹北蓮花寺濕地和頭前溪生態公園。其中，營建署21日將進行新豐濕地的審議小組第二次會議，鴛鴦湖濕地為退輔會主管，頭前溪生態公園則準備申請不編定成為重要濕地。

縣府環保局說，竹東河濱公園部分區域已獲環境教育設施場所認證，濕地法規限制多，恐不便於大眾化的生態休閒活動，但環保局仍會持續編列預算來維護濕地生態。