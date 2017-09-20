921地震18年了 她年年寫信感謝醫護救命救腿

2017-09-20 21:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕921地震明天屆滿18年了！美語老師余玫葵在埔里訪友遇上地震房屋倒塌，身旁兩名友人罹難，她受困7小時被幸運救出，但右腿傷勢重一度要被截肢、想放棄，但醫師一句「我不會讓你截肢！」而重燃信心，歷經近兩個月幾乎天天清創手術，兩年痛苦復健，終能重新走路，每年耶誕節和加拿大籍丈夫扮成耶誕老人到偏鄉送禮物，感恩回饋，18年來也年年寫信感謝醫療團隊，今天回院謝醫師救命、救腿。

余玫葵在921前夕回到當年的救命醫院台中榮總，親自感謝當時還是住院醫師、現為骨折創傷科主任陳志輝，她也說「921讓我更感恩人生的美好！」感謝上天讓她活下來和所擁有的一切，也更會關心別人！

她回憶當年僅30歲、喜獲麟兒不久遇上921，友人三樓透天厝震成平房，她與兩名友人被天花板壓住，原本能與朋友對話，一起把身旁櫃子推走想逃生但失敗，最後友人聲音消失，只剩她獨活，最後她拿著碎玻璃敲東西，也剛好左腳露出被發現，才被親友挖出獲救。

余玫葵右腿被壓傷太久腫成3倍大，罹患嚴重腔室症候群造成橫紋肌溶解症，可能得截肢保命的痛苦，但醫師不放棄「我不會讓你截肢，我們拚了！」讓她能勇敢挺過難關。

陳志輝說，余女當時右腿被壓傷太久，腿部大面積壞死、部分神經也壞死，很可能要洗腎、截肢保命，但她有堅強的意志力，讓人印象深刻，為她進行大大小小的清創手術，也必須大量輸血，很高興她復原得這麼好，自己只是在做醫師該做的事，這麼久了她仍持續道謝，實在很感動。

余玫葵擋過兩個月治療，出院時肌力為零、腳部無法彎曲，只能坐著輪椅，但她努力捱過如骨折般痛苦的復健，到能拄拐杖，兩年後才終於能自行走路，復健期間她到偏鄉教原住民小朋美語做回饋，兩年後再度生下次子，後來也開設補習班，至今她仍每年寫卡片給當年每個救命醫師、復健醫師、護理師等醫療團隊。

「上天讓我活下來，一定是賦與使命！」余玫葵每年耶誕節帶領補習班老師一起到南投信義、仁愛等偏鄉扮耶誕老人送禮物，平時也為更生人團體募款、送禮鼓勵，也幫助弱勢補習學生，她說「我被救回來！一定要活著更好、更有意義！」