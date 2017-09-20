鬼門才關 「愛你一起-就愛你」 今結婚超熱門

北區所920當天新人登記結婚創5年新高，與戶所主任陳佩玉（左１）在花博石虎吉祥看板前留念。（記者蔡淑媛攝）

2017-09-20 22:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆七月鬼門關隔天，農曆八月初一適逢2017年9月20日，剛好有「愛你一起-就愛你」的諧音，吸引新人選擇在這個特別的日子登記結婚，全市至少有逾200對新人登記，比去年多，而北區戶所今天就有16對，是平日的5倍之譜，也創下歷年新高，「920」就愛你、足愛你數字密碼成為現今年輕人的熱門結婚日。

歷經農曆7月的結婚禁忌，鬼門關隔天、今天湧入許多新入登記結婚，不但在農曆宜嫁娶，也剛好是2017年的9月20日有「愛你一起-就愛你」的諧音，尤其「920就愛你」讓新人覺得新鮮又好記，錯過了上半年「520我愛你」旺日，下半年「920」也是濃情蜜意到不行。

北區戶政所主任陳佩玉說，今天一早8點多就出現第一對新人辦結婚登記，他們說之前太忙錯過520的結婚紀念日，920也很有意義，所以選定這一天訂情。

另一對新人李榮桂、施乃榕都是手機店的站長，兩人今年7月決定共度一生，妻子說，特別選在920結婚又是農曆宜嫁娶的好日，不要再錯過，而且身分證和結婚證書都刻印這個特別的日子定情，覺得很有意義。

北區戶政所今天有十六對新人登記結婚，是平日三、四對的五倍之譜，還有一對同性戀人也來辦伴侶登記；北屯戶政所主任鄭鳳秋指所內也有18對，相較於農曆7月每天僅1、2對，甚至無人結婚，年底結婚熱潮開始湧現。

北區戶政所為迎接年底結婚旺季，所內佈置粉色汽球和派對氣氛拍照區，搭配明年台中世界花博石虎家族吉祥物，放上有樂虎「Love-愛你」跟來虎『Life-來登記』，慶祝「愛你一起就愛你」，讓新人「花」現愛。