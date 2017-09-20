找到工作了！ 熊讚升格北市府唯一吉祥物

台北市長柯文哲宣布，世大運吉祥物「熊讚」升格為北市府吉祥物，還授予金牌。（記者蔡亞樺攝）

2017-09-20 20:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北世大運圓滿落幕後，聲勢大漲的吉祥物「熊讚」成了最夯待業人口，四處拜訪，還向市長柯文哲毛遂自薦，求職舉動引人注目，各界關心熊讚未來何去何從。身為世大運宣傳大使，「熊讚」今晚受邀出席世大運親善團感謝餐會，現身餐會的柯文哲，當場宣布熊讚升格為北市府唯一吉祥物，未來將站台各項市府活動。

晚間七點多，柯文哲偕同世大運功臣、市府秘書長蘇麗瓊，前往福華大飯店參加世大運熊蓋讚親善團感謝餐會，多達二百多位義工接受表揚，柯文哲一一致贈感謝狀。

市府頒感謝狀也沒忘了「熊讚」，柯文哲笑說，世大運成功，熊讚功不可沒，當場宣布「熊讚」正式升格市府吉祥物，還笑著對熊讚說，「不用怕找不到工作」，引發台下一陣笑聲。隨後柯文哲授予寫有「TPE」字樣的金牌，貼在熊讚胸前。

北市觀光傳播局官員透露，市長看了履歷後，覺得「熊讚」失業後不忘學習技藝，相當滿意，因此最後決定讓「熊讚」擔任市府吉祥物，雖然市府局處有多達四十多隻吉祥物，尚在整併，但「熊讚」是唯一的代表，未來將出席各項公益、關懷弱勢的動，並協助市政行銷與推廣觀光。

觀傳局說，將訂定「熊讚商標授權及出席活動相關辦法」，由審議小組審核熊讚出席的活動，以城市行銷、保育、弱勢公益為主，另十一月底結束後，觀傳局、產發局與社會局共同決定商標授權、產品開發等，也著手為熊讚申請3D商標著作權，未來民眾若想邀熊讚站台出席活動，也可填寫申請。