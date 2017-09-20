明日空氣品質仍差 各地山區、南部午後雷陣雨

明日中午過後各地山區及南部地區仍易有短暫雷陣雨，全台空氣品質仍不佳。（記者方賓照攝）

2017-09-20 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕明（21）日天氣受到南方海面的水氣移入影響，花東及恆春半島雲量偏多且易有短暫陣雨與雷雨發生。其餘地方為較穩定的多雲到晴天氣，但中午過後各地山區及南部地區仍易有短暫雷陣雨發生。最近因為大氣穩定的緣故，空氣品質仍未改善，提醒民眾多加留意。

根據《中央氣象局》預報，今晚到明日，台灣南方水氣將持續移入，花東與恆春半島雲量偏多並有機會發生短暫陣雨與雷雨，特別在恆春半島及台東也易有局部且較大的雨勢發生。其他地區天氣較為穩定，多雲到晴，但午後各地山區及南部地區仍須注意短暫雷陣雨發生，提醒午後仍要注意天氣的變化，便免瞬間強降雨。

關於近幾天空氣品質較差的情形，《天氣風險公司》表示，這次空氣品質較差的原因與以往單純的境外污染物移入或境內的排放有所不同。這次主要是因大氣穩定，衍生的大氣光化反應，白天時陽光強烈，把汙染物重新再化學反應一次，產生二次污染臭氧及細懸浮微粒。《天氣風險公司》指出，此類型的空氣污染最為麻煩且難有立即解方，最快的解方為等待大氣條件改變，但穩定的大氣似乎會維持至少七到十天，提醒民眾與過敏患者多加留意。氣象局表示，明日西半部地區空氣品質指標（AQI）多為橘色提醒，局部地區達紅色警示。

氣象局在今晚持續針對台中市、南投縣、宜蘭縣、台東縣、屏東縣發布大雨特報。氣象局表示，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日台中、宜蘭山區及南投、臺東地區（含綠島、蘭嶼）、恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

明日溫度部分，白天悶熱、夜間舒適。白天各地高溫約32至35度，大台北地區高溫可能會到達36度，夜晚及清晨低溫則可能下至25到27度，日夜溫差較大，提醒民眾留意溫度變化。

紫外線部分，明日全台幾乎都來到過量級，只有少數區域在高量級，提醒民眾戶外活動請多補充水分，注意防曬。

明日西半部地區空氣品質指標（AQI）多為橘色提醒。（圖擷自行政院環保署官網）

明日白天各地高溫約32至35度，大台北地區高溫可能會到達36度。（圖擷取自中央氣象局）

氣象局在今晚持續針對台中市、南投縣、宜蘭縣、台東縣、屏東縣發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）