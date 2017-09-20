等1個家要10個月 兒盟：每年500孩童難覓收養家庭

兒童福利聯盟邀請林心如擔任助養大使（圖由兒童福利聯盟提供）

2017-09-20 20:19

〔記者譚偉晟／台北報導〕部分家庭會因為環境困難，尋求其他家庭收養，替代原生家庭照顧孩子。台灣面臨少子化，這類出養的狀況依舊沒有減少的趨勢。兒童福利聯盟文教基金會公佈最新統計，7年來平均每年收到500多通出養諮詢電話，平均每月有45名襁褓中的嬰孩可能被出養，每個寶寶常得等上10個月，才能等到願意收養的新家。

兒盟資料指出，近7年共接到3836通出養諮詢，每年大約都維持在500多通，這些孩童的家庭主要都是面臨經濟上的難題。被迫離開原生家庭的出養孩童常會出現失落、分離焦慮等情緒，照顧上更困難。目前兒盟照顧中、等待收養的孩童有88.9%都是3歲以下，正是處於最需要建立穩定情感聯繫的時期，因此兒盟希望能盡快找到適合這些孩童的收養家庭。

兒福聯盟副執行長白麗芳指出，大部分的孩童進入到新的收養家庭需要7個半月，如果是特殊需求的孩童，像是有發展遲緩、需要特殊醫療照顧，或是生父母有藥癮、精神疾病或智能障礙，平均需要近10個月才能等到新的收養家庭。

白麗芳表示，兒盟盡力幫助這些孩子找到收養家庭，近9成可以在國內找到收養家庭，兒盟同時也會尋求國外的收養家庭，盡可能讓每位孩子都能找到自己的新家。

她另外提到，兒盟每月約須照顧40名等待收養的孩童，為了讓這些孩童獲得最好的照料環境，兒盟採用的是褓姆居家式照顧，作為孩子被收養前的中繼站。然而這種照顧方式比起安置中心的成本高了許多，因此希望各界可以發揮愛心，捐款協助這些等待收養、找家的孩子。

今年兒盟邀請林心如擔任助養大使，希望能號召2000位愛心助養人、集資1500萬元，用於協助等家孩童搭建臨時的避風港。此外兒盟的公益夥伴遠傳電信，在投入這次「助我長大 幫我找家」公益行動，動員全台門市義賣「愛寶寶隨行杯」，並呼籲遠傳電信用戶透過手機「380」方式捐款，以幫助這些等待家庭的小生命。