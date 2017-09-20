虎頭蜂窩摘不摘？ 專家：與蜂為鄰未必是壞事

新竹縣政府農業處表示，碰到虎頭蜂，例如是築巢在屋內等的緊急狀況，自然可以通報消防分隊摘除，但在野外棲地，一般不會移除，是否需要，可以通知該處評估。（記者黃美珠攝）

2017-09-20 20:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕3層樓高的野地虎頭蜂窩，跟最近的民宅距離至少10公尺遠，這個蜂窩該不該摘？新竹縣政府消防局某分隊日前接獲這樣的報案電話，消防員到場現勘後決定不摘，因為沒有立即危險，他們也真的爬不上去。但是鄉親卻擔憂入秋後虎頭蜂會變凶，蜂窩不摘，人命會不會堪憂？

新竹縣政府農業處長邱世昌說，虎頭蜂雖不是保育類，對人的生命財產造成危害，可依法予以獵捕或宰殺，但是野外是野生動物的棲地，一般在野外的虎頭蜂窩是不移除的。鄉親如果對安全有顧慮，可以跟該處聯絡，由該處協助評估。

邱世昌直言，新竹縣的捕蜂、捉蛇業務目前雖仍由消防員負責，但這講的是緊急狀況，一般野外部分就由農業處評估。

野外如果發生緊急狀況，因為牽涉到可能需要救護，所以縣府消防局長孫福佑也說，他們責無旁貸以救人為優先。

不過新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，只要不去干擾，其實有虎頭蜂窩為鄰未必是件壞事，因為虎頭蜂的存在，有助我們抑制生活中我們所討厭的壞蟲。

進一步擴大來看，如果在某公園綠地中發現有虎頭蜂窩，某種含意就是當地有牠的食物來源，意味著現場很可能有樹種正潛藏將受某種病蟲害攻擊的威脅，一旦把蜂窩除去了，這個病蟲害就會爆發出來。這也就是何以冬天種菜，菜蟲特別多，就是虎頭蜂、胡蜂等因為生命週期已到，正在分巢、重新孕育新的蜂王之故。

劉創盛說，虎頭蜂的蜂王生命週期大約是一年，牠們每年四、五月開始築巢，十月開始孕育新蜂王，也因為新的蜂王要誕生，所以性情會變得更加凶猛。

但是如果人、蜂能相安無事同處在一個大環境中，那就表示這個蜂窩自始就沒有人為干擾，就算現在入秋了也不用太擔心，硬要把蜂窩摘除，其實反而是破壞了自然界的生態平衡，不是好事。

不過劉創盛也提醒，有些地棲型的黑尾虎頭蜂、中國大虎頭蜂，牠們的蜂巢築在地面，稍有震動就會對牠們造成干擾。入秋後為了養育下一代蜂王，牠們戒心更強，若再加上登山客邊走邊喧嘩、以及登山杖和腳步所造成的震動，確實很容易誘發牠們的攻擊，不得不小心。