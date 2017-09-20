變得更聰明！ 南市資訊中心將轉型「智慧發展中心」

台南市資訊中心將轉型「台南智慧發展中心」，市府精實員額將優先移撥給中心增加14名人力。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-20 21:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府要變得「更聰明」！為使資訊智慧化元素成為市政推動的利基策略，台南市資訊中心將轉型「台南智慧發展中心」，相關組織規程與編制表修正案，今日市政會議通過，將於11月上路實施。

據了解，資訊中心組織修編，早在今年1月初即獲前市長賴清德核可進行，並於5月中旬，研考會向賴報告組織架構，經裁示擴編為「智慧發展中心」，相關程序完備，市政會議審查通過後即可進行後續法制處頒布、議會備查及送考試院審議等流程，也是「賴院長」留給台南市府的1項組織革新。

不同於其他直轄市的資訊部門，未來台南智慧發展中心要扮演原研考業務之外，還兼具開放政府及智慧城市治理「中樞腦神經」功能，加強市府內造外化戰鬥力，不再只是府內「電腦技術管理」而己，而新增員額是由其他局處精實員額優先移撥過來，等於是在市府總員額及人事經費未增加下，擴充功能定位。

研考會主委趙卿惠表示，因應資通訊快速變革與數位政府、物聯網時代來臨及數位公民興起等主客觀環境變化，資訊部門將從傳統的資訊管理轉變為前瞻的數位治理，因此組改將以走向跨技術及跨領域的創新整合，使資訊智慧化元素成為市政推動的利基策略，推動行政革新並強化機關間橫向協調及資源共享來規劃，同時因應政府功能發展與實際業務處理，由原資訊中心更名為智慧發展中心，仍維持為二級機關，設置資訊管理、數位創新、智慧應用3個組，另增加14人由市府各局移撥員額，加上現行17位人員，共有31名人員。

趙卿惠表示，未來業務著重於資訊的互通、整合、開放、分析，善用市政大數據結合AI數位治理，以利市府成為數位化、智慧化的智能府城。對內將協助輔導局處行政流程改造、提升資訊素養，朝向效率、效能兼顧的智慧政府；對外透過公私協同合作、公共服務創新，提升市民服務。