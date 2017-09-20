百歲人瑞下腰拉單槓 養生秘訣…當志工！

歡喜心！擔任慈濟志工的黃蔡寬年屆百歲，仍是耳聰目明，臉上總是滿面春風。（記者陳冠備攝）

2017-09-20 20:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕如果活到100歲，您能做什麼？年屆百歲的黃蔡寬可以彎腰、劈腿、拉單槓，而且還能擔任志工。

人生70轉個彎 助產變助人

慈濟志工黃蔡寬年輕時，曾是一名助產士，任職40年來接生超過2000名新生兒，退休後花10年時間環遊世界，70歲時又決定投入志工行列，從「助產」變「助人」，繼續奉獻有需要的人群，至今年屆百歲之齡，仍滿面春風。她透露，從事志工助人是變年輕最好的秘訣，久了就跟彎腰、劈腿、拉單槓一樣輕鬆！

民國8年出生彰化二水鄉的黃蔡寬，年輕時曾擔任學堂老師，有空就跟著阿姨學習接生，21歲時取得助產士執照，婚後育有2子2女，但當時國家歷經戰亂，時局動盪不安，丈夫因生意失敗，積勞成疾過世，她一肩扛起家計，直到61歲才卸下助產士重擔。

黃蔡寬說，助產需要很大的體力，因此，進入耳順之年後就退休，到處出國旅遊環遊世界。70歲時因緣際會之下接觸慈濟，發現很多年紀比他更大的人還下田幫忙，大受感動，覺得人生70才開始，年輕時用體力助產，現在只是換方式助人，因此毅然決然投入志工工作。

黃蔡寬進慈濟 樂活獻大愛

「分秒不空過、步步踏實做！」，黃蔡寬表示，很多人問我年紀這麼大，怎麼還有力氣做志工？在於時時謹記證嚴上人分享的格言，所以，每週都安排到環保站、助唸、演講分享、電話諮詢等志工行程；週四則與兒子去溪頭爬山。另外，每天要做2次直立前彎雙手碰地、吊單槓、拉筋等運動，就是「不要坐在家給電視看！」所以，生活過得歡喜輕鬆，也是自己養生秘訣的不二法門。

83歲的慈濟志工許碧妍說，以前生小孩很恐怖，知道有牌（執照）的黃蔡寬要幫她接生，才敢放心生產，現在兩個小孩也都是她接生的。

許碧妍還說，30年前在慈濟遇到黃蔡寬當志工，還是她認出我的，對於她至今耳聰目明，記憶力未衰退，而且年屆百歲還擔任志工，大愛的精神令人佩服。

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