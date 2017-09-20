千萬名車送seafood惹議 國稅局：已有人檢舉逃漏稅

2017-09-20 20:00

〔記者吳佳蓉／台北報導〕「佛教如來宗」信眾日前大手筆購入兩輛市值2000萬元勞斯萊斯名車，給創辦人「妙禪師父」代步，引發各界關注，並遭質疑是否有逃漏贈與稅。對此，台北國稅局表示，確實已接到檢舉案件，但檢舉事證不明、並未成案，將持續關注後續發展。

台北國稅局官員說，有多人蒐集媒體報導內容向國稅局檢舉妙禪、佛教如來宗協會有逃漏稅之嫌，但檢舉內容多為媒體報導等公開資訊，沒有提出具體逃漏稅的事證，因此無法成案。

官員表示，會持續關注事件發展，之後若有檢舉人提出具體逃漏稅證據，或可直接由媒體報導等公開資訊，明顯看出有逃漏稅的嫌疑，才會立案調查。

據「佛教如來宗」官網聲明，兩輛勞斯萊斯名車是以「社團法人佛教如來宗如來實證協會」名義購買，屬協會資產，指定提供妙禪師父代步使用。

對此，另一名財政部官員表示，若名車真屬協會資產，便不涉及贈與或對價移轉等課稅的問題，至於勞斯萊茲是屬公務或私人使用，不在租稅管轄範圍。官員解釋，並不熟悉此個案細節，單從稅法觀點來看，受否涉及贈與或其他稅負，需綜合考量受贈者身份及個案情形。

舉例來說，若是一人無償贈與車輛給另一人，且年度贈與總額超過220萬元，贈與者便須負擔繳納贈與稅。若送車是作為某件事的報酬，因具有對價關係，車輛須視為被贈與人的年度所得，課徵所得稅。

假設今天受贈者不是個人，而是財團法人組織或教育、文化、慈善機關團體，那就要看該團體是否符合「遺產及贈與稅法」中規定免稅標準，按規定，捐贈給登記為財團法人組織，且符合行政院規定標準的教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業，皆可免課贈與稅。

不過，若捐贈給該機關團體的目的，是基於對價關係，如作為某次提供服務的報酬，那該筆捐贈金額將視為受贈機關的銷售收入，要依所得稅法規定，來判斷應稅、免稅。