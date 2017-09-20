首波空污報到+農業廢棄物露天焚燒高峰 國道都被霧遮眼

國道三號晚間常可見焚燒的煙霧。（記者陳彥廷攝）

2017-09-20 20:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕目前逢農作物修剪雜枝季節，部分農民圖方便隨意露天焚燒，每到傍晚空氣中總瀰漫著令人躁亂不舒服的煙味，甚至連國道都被濃煙遮蔽視線，用路安全堪慮。

首波空污昨天下午報到，屏東縣今天首當其衝，屏東、潮州空品測站皆在傍晚測到橘燈（對敏感族群不健康），空污來襲空品下降，而國道三末端的南州到林邊區域，在傍晚下班時間，就常可見國道旁農園露天焚燒，不管是香蕉園、蓮霧園…，猶如趕流行「放狼煙」，此起彼落的白色煙霧上飄，空氣中充斥令人不舒服的臭味。

這陣子是農園雜枝修剪期，部分農民貪圖方便省成本就露天焚燒，整日身處焚燒味中，有居民心悸不舒服，甚至有人認為昨天林邊媽祖廟前的蜜蜂會大量出沒，就是被煙燻到無處躲藏造成，居民直批「很擔心呼吸道出問題」。

「是說好一起燒嗎？」林邊戴姓鄉民說，部分農友都以為自己是焚燒的「個案」，但煙飄散是無遠弗屆，只要少少幾個地方在燒，空氣就非常難聞，有誰願意待在家中還要戴口罩，鎮日不得安寧。

有時風將煙霧吹上國道，開車宛如身處霧中，除難聞外，還增加用路安全疑慮，屏東縣環保局今年雖祭出空拍機上天取締，不過天色昏暗時仍有取締困難，成效待觀察。