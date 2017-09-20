大學沒尺度又玩宿「淫」？ 校方表示知情想壓下

2017-09-20 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕近期各個大學相繼開學，新生期待大學生活，各校各系迎新宿營都如火如荼的展開，然而一旦活動內容尺度沒有拿捏好，不但會造成別人不舒服，更可能影響學校名聲。大學生社群平台Dcard上就有一名男大生po文爆料宿營內容，引起不少網友回響。

就讀中原大學的男大生表示自己今年是大一新鮮人，和大家一樣都很期待新生宿營，沒想到活動闖關竟然要求脫衣進行，交出上衣，脫掉褲子，全身上下只剩一條內褲，雖然過程裸露彆扭，而且場地附近還有親子在活動，但為了團隊分數，也只能硬著頭皮做，但結束後還是覺得很不舒服，才跳出來爆料，還無奈的問：「難道是我太保守嗎？現在脫到只剩內褲闖關是很平常的嗎？」

男大生表示，當天活動前手機都被沒收，所以手頭上沒有照片，而且當天學長姐的綽號也都充滿性暗示，但令原po覺得更傻眼的是，當他希望學校重視這樣的事情時，教官就跳出來對他說，這些活動學校都知情，也同意系上這樣做，沒有想到會有像原po這樣「思想保守」的學生存在，讓原po相當無言，頻呼不知道這所學校誰還能相信。

不少網友留言力挺原po，指出去年景文科大「淫」新事件的教訓竟然還沒學會，還有人覺得最誇張的是校方，紛紛留言支持原po反抗到底。

原文請見：

宿營只穿內褲闖關？

Part 2宿營只穿內褲闖關