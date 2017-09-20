鹿港高中生發起「撿菸蒂運動」 感動鎮長要做這件事…

鹿港鎮長黃振彥（圖右）感謝鹿港高中古蹟解說團的「撿菸蒂運動」，鹿港高中校長林宜賢（左一）說，未來會進行社區服務。（記者劉曉欣攝）

2017-09-20 19:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化鹿港高中古蹟解說團學生利用暑假星期日，在鹿港第一市場附近發起「撿菸蒂運動」，總共撿了2公斤多的菸蒂，讓鹿港鎮長黃振彥大為感動，強調未來將推動「菸蒂不落地」運動，也會透過市場攤商來向亂丟菸蒂者宣導，不要讓遊客笑鹿港髒！

鹿港鎮長黃振彥說，鹿港古蹟全面推動無菸環境，歷史建築或是步道，大多是石板或是紅磚鋪面，一旦菸蒂落在縫隙，也很難清掃，最重要的是就是「菸蒂不落地」，就不會造成髒亂。

黃振彥說，鹿港第一市場是在地人與遊客的美食天堂，未來希望藉重攤商的力量，看到有人亂丟菸蒂，就口頭勸導，還給鹿港乾淨的街道。

鹿港高中校長林宜賢則說，學生利用暑假解說古蹟的同時，也發起「撿菸蒂運動」，撿了2公斤多的菸蒂，未來學校也會推動社區服務，讓學生走出校園，進入社區當志工。

古蹟解說團的指導老師楊順宇說，學生多次在第一市場附近撿菸蒂，就有人跟學生說「要戒菸了」！也有人跟著撿，這代表撿菸蒂的小小行動，讓更多人對環境整潔更有感！