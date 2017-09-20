拚供電闖環評 深澳電廠環差案裁定補件再審

台電新深澳電廠預定地，規劃以燃煤發電、設置2部機組可發電共120萬瓩。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-09-20 19:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕為因應北台灣供電問題，台電深澳發電廠更新發電計畫將設置2部裝置容量60萬瓩之燃煤「超超臨界發電機組」，環差案今於環評初審小組進行第二次審查，支持與反對者各執一詞，經4小時審查後，環評委員決議裁定全案補件再審。

深澳火力發電廠位於新北市瑞芳區，原預計以「超臨界燃煤發電機組」於2013年投入發電，但因卸煤碼頭無法興建而受阻，後台電為補核電除役產生之北部用電缺口，提出「超超臨界發電機組」，並同時縮小發電裝置容量，減少燃煤使用，提送環差案至環保署。

台電報告中指出，將採取更高效率之機組，並且將原規劃的80萬瓩的機組，改成60萬瓩的機組，海域也從蕃子澳灣及深澳灣，變成僅剩深澳灣，此外並下修空汙排放總量、附近海域不設灰塘、擴大廢汙水回收量等，也與地方居民進行協調。

支持者：要煤不要氣 vs 反對者：應完整調查

而支持開發案的民眾，會前即聚集環保署前，高舉「要煤不要氣」等標語，他們普遍認為燃煤電廠興建可以促進地方繁榮，且他們生活周遭已經有5個天然氣儲氣槽，深怕氣爆事件發生。也有居民認為，民生應優先於環保，台電計畫已經符合國家環保標準，應該通過，但也提醒台電須履行對民眾的補償措施。

但反對開發的環團則認為，政府確切減煤與擴大天然氣路徑還在討論，深澳燃煤電廠的必要性仍然未知。另一方面也質疑深澳電廠已停止運轉長達10年時間，本案根本不是更新擴建，而是重新建一個電廠，應該納入更完整的環境調查。更指台電不應以「現在不趕快通過環差就會缺電」來當作理由。

環評委員也熱烈討論，最後裁定補件再審，並要求台電補充文化資產調查、防波堤對海岸環境影響、溫室氣體排放減量對策、空氣品質擴散模式模擬正確性，也要敘明本案可能替代之燃煤電廠為何。