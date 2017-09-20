錕P到新竹 台大最狂網紅教授談創業與夢想

2017-09-20 18:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕近日爆紅的網紅教授錕P來新竹市了！台大政治系教授李錫錕今天下午獲勞動部勞動力發展署桃竹苗分署邀請，到清華大學與年輕學子談未來與出路，錕P以一貫的幽默和快速反應力讓現場座無虛席，笑聲滿點。他鼓勵學子們要多聽時事，也要觀察時事，才能掌握先機，創業更不要怕失敗。

勞動部下午在清大台積館孫運璿演講廳舉辦「夢想展開．璀璨未來」的青年論壇，邀請近日爆紅的李錫錕擔任引言人，後續由勞動部次長廖蕙芳、清大副校長林聖芬及聯華電子榮譽副董事長宣明智以「時代巨變下的人才培育因應之道」為主軸，與青年探討改善青年學用落差、提升青年專業技能及激發青年創造力等課題。

網紅名人李錫錕有「台大最狂教授」、「Power錕」之稱，他以「獨立的Power─我的人生我做主」為講題，跟青年分享自身人生奮鬥勵志故事及職涯經驗，他鼓勵青年勇於追求夢想，為實現夢想而奮鬥，幽默風趣的言談和獨到見解，加上生動的肢體動作，讓台下300多名聽眾笑聲不斷。

勞動部次長廖蕙芳說，依據調查，青年勞工初次就業平均尋職時間為2個月，有5成1的青年勞工初次尋職曾遭遇困難，原因包括經歷不足、不知道自己適合做哪方面工作，青年無法學以致用，也讓青年充滿不確定感。但勞動部鼓勵青年創業，除提供資源，也成立青年創客中心，就是希望青年勇敢跨出創業的第一步。

林聖芬和宣明智都認為台灣青年有豐富創意，只要透過持續學習及加強自身能力，肯定能成為就業市場上的贏家，最重要的要勇於挑戰，不要擔心失敗。

勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍也說，各就業中心都提供青年朋友就業及職訓計畫，可洽賈桃樂粉絲專頁或電洽：03-485-5368。