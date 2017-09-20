經歷921看破生死、名利 邱慶禧為獨老送餐、送終18年

邱慶禧（右）與協會的送餐人員，除了把當天現做的熱騰騰便當親自送到獨居長輩手中，更會與長輩閒話家常，從中了解長輩的需求。（記者佟振國攝）

2017-09-20 18:39

〔記者佟振國／南投報導〕921大地震給了你什麼啟發？南投縣生活重建協會理事長邱慶禧在921大地震險些喪命，讓他看破生死、名利，捐地、捐錢投入國姓鄉弱勢獨居長輩送餐、送終服務，一做就是18年，善行在地方傳為美談，今年獲得港澳台慈善基金會「兩岸三地愛心獎」10萬美元獎金，二話不說全數投入老人送餐基金，雖然行善讓他幾乎傾家蕩產，但強調只要有能力，一定做下去。

53歲的邱慶禧曾是機車代理商，且家有祖產，生活無慮，不料921大地震震毀了機車行，員工被壓死，讓他看破生死，災後許多愛心團體、志工在福龜國小義煮照顧災民，邱慶禧認為非常有意義，決定延續眾人愛心，特別成立南投縣生活重建協會，率領一批社區婦女投入弱勢獨居長輩送餐服務。

協會送餐服務原本只有簡陋的貨櫃屋，邱慶禧捐出500坪土地蓋屋，陸續又捐出2000萬元協助營運，一做就是18年，幾乎傾家蕩產，換來了50萬個便當，獨居長輩不幸往生，邱慶禧也一肩扛起後事，為長輩送終，如今送餐、送終與照顧弱勢孩童，已成了邱慶禧的日常。

18年的辛苦付出，邱慶禧不喊累，善行也登上國際，獲得港澳台慈善基金會評選為「兩岸三地愛心獎」，有10萬美元獎金，邱慶禧立馬捐出做送餐基金。縣長林明溱今特別前往感謝邱慶禧對社會公益的付出，致贈協會2萬元加菜金，也跟著邱慶禧一起在愛心廚房打菜，為獨居長輩準備便當。

邱慶禧曾經罹患膀胱癌，這幾年為長輩送餐、送終，癌症竟不藥而癒，「似乎老天爺要留他這條命，繼續照顧鄉內的弱勢長輩吧！」邱慶禧有感而發表示。邱慶禧記憶最深的是，曾有一位老人家臨終前託付2000萬元，感謝他長年的關懷照顧，但他一毛都不敢拿，因為這絕不是他關心老人家的目的。