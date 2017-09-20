助偏鄉國小飄書香 診所醫師捐2000本二手童書

受贈童書的學校準備將書帶回。（記者李忠憲攝）

2017-09-20 20:26

〔記者李忠憲／台中報導〕偏鄉缺少醫療資源，兒童教育資源也比市區小朋友來得缺乏，大台中診所協會發起「書香傳愛公益活動」，獲得數百位醫師響應，募到2000本二手童書，捐給新社8所小學。協會理事長林釗尚表示，希望能發揮影響力，培養偏鄉童的人文氣息，捐書活動也將持續下去。

大台中診所協會有700多位會員，日前號召協會醫師捐出家裡沒在看的兒童書籍，捐給偏鄉的新社區8所國小，有3分之2的醫師響應。原打算募集1200本，竟募到2000本童書，今天舉辦贈書儀式。新社區大南、東興、協成、大林、中和、崑山、福民國小8所國小校長及主任均到場，表達感謝。

大台中診所協會理事長林釗尚表示，許多會員子女都已長大，他們捐出過去教養孩子的書籍，希望讓這些醫師父母挑選的童書，發揮影響力，培養偏鄉孩子人文氣息。

協會社會服務委員會主委呂維國表示，偏鄉教育資源、經費都缺乏，希望捐書活動能增進學童的國語文及寫作能力，未來會持續發動醫師會員，踴躍挹注偏鄉學校的圖書資源。

新社國小校長吳錦森說，新社區各小學雖然迷你，學生數少，但小朋友志氣高，透過閱讀課外讀物，可以吸收更多知識，對各種領域的課程學習也很有幫助。