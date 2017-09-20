公部門「不接地氣」！ 他高考錄取公職 7年後卻辭職

2017-09-20 18:09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高普考今天放榜，上萬名考生殷殷期盼能擠進公務員窄門，卻有1名高考錄取生任職近7年竟辭職，他認為，公部門「不接地氣」，只處理行政文書，無法帶領台灣進步，期盼新血為部門帶進能量。

只處理行政文書 專業無用跟社會脫勾

時代力量高雄市黨部執行長林于凱，29歲那年從生物科學所碩士畢業，準備4個半月就通過高考，之後任職玉山國家公園管理處、高雄市環保局及漁業署，在職期間上書前行政院長林全，獲林全於政務會議轉發給全體閣員；他也撰寫《公門菜鳥飛》一書，獲今年金鼎獎。

林于凱眼見新血湧入公門，有感而發，鼓勵新人不要怕頂撞長官，不要怕被貼標籤，勇於提出想法，因為民眾更期待新作為。

林于凱說，公務員通過國家考試，理應擁有專業能力，卻因業務多半外包，只處理文書行政流程，跟社會脫勾，更糟糕的是，長官優先考量政治方向及民代壓力，對國家人民是否有利卻不必要。

公務員想出頭 會被做標記、成箭靶

林于凱認為，公務員出頭會被「做標記，成箭靶」，他任職環保局期間提出年金改革建言，卻遭黑函攻擊並被調查。檢舉擔任無給職民間環團幹部、於政論節目發言涉嫌兼職，也因年資淺、職位並非政府要職，建言改革未受李來希等全國公務人員協會高層重視。

他認為，公部門是默默無聲的一群，冗事太多，綁住太多時間，不理解產業需求，改革需先盤點冗事，「從除弊轉成興利，更具開創性才能帶領台灣進步。」