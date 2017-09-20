高雄市失智共同照護中心成立 患者及家屬照顧路上不孤單

高雄市失智共同照護中心今成立，高雄市長陳菊（左3）、高長院長王植熙（右1）、陳乃菁（左2）醫師等人出席揭牌。（記者方志賢攝）

2017-09-20 20:01

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄長庚醫院承辦高市失智共同照護中心今成立，全市預估有1萬2700多名失智長者，但目前僅3、4000人取得殘障手冊，顯示仍有許多失智長者不知如何取得醫療及照護的資源，共照中心將伸出援手，幫助患者及家屬在照顧路上不孤單。

高雄市失智共同照護中心今揭牌，將帶領18個失智友善社區服務據點，建構失智友善社區網絡。

陳菊說，台灣已進入高齡化社會，如何讓長輩獲得更友善照顧，活得更有尊嚴，是市府團隊的目標，從社區出發，結合政府與民間力量，提供失智友善據點、失智商店等服務，幫助患者及家屬減緩壓力。

王植熙也表示，高長承辦失智共同照護中心，感謝許多友善商店加入，市政府、警察局及地方里長的幫忙，讓第一線人員進入社區獲得協助，長庚會以最認真的心，挑起高雄市失智共同照護的重擔。

高長承辦醫師陳乃菁表示，共照中心將提供失智病患及家屬一固定窗口，串聯所有醫院提供醫療轉介，另外社區照護則與長照2.0的照護專員連繫，提供喘息服務、居家復健、改造等服務，另外社區營造也納入許多商店，營造失智友善的社區，當失智長輩在社區迷路，商店協助帶他們回家。