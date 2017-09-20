Facebook要多點公益味 將資助15個台灣非營利團體

Facebook慈善公益日活動的圖案，其中崁入了TAIPEI字樣，代表在台北舉辦。（記者譚偉晟攝翻）

2017-09-20 21:02

〔記者譚偉晟／台北報導〕全球最大的社群平台業者Facebook今天在台北舉辦「慈善公益日」活動，協助在地非營利組織公益廣告曝光，提高獲取贊助的機會，希望強化平台的公益性。

Facebook大中華區總裁梁幼梅表示，在台灣Facebook每月活躍用戶數已達1800萬人次，希望能繼續提供非營利團體更多資源，和社會各界共同傳播正面能量。

Facebook慈善公益日是第2次在台灣舉辦，業者向非營利團體解說多種可使用的資源，團體的公益內容可藉此在Facebook與Instagram的網路社群平台上推廣。

業者也承諾，會提供免費諮詢與技術服務，幫助非營利團體爭取贊助，例如透過提案競賽，將提供15個非營利團體價值2000美元的廣告贊助費，Facebook平台上的「非營利團體資源中心」也有特別的捐款功能，可引導用戶到團體的捐款網頁，提升募款成效。

Facebook這次也展示了安全通報機制「平安通報站」的成效，這項功能已在全球各地啟動超過600次，讓用戶向家人與好友報平安超過10億次，在台灣近兩年也因為台南與台北地震啟動兩次。