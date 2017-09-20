計程車業公會「趴趴GO」APP 推數位整合升級

2017-09-20 18:00

〔記者何玉華／新北報導〕新北市計程車客運服務商業同業公會與智冠集團旗下多家公司技術合作開發一套計程車專用「趴趴GO」APP，免費提供給全台計程車業者使用，整合手機支付、定位、行車軌跡等功能，出席記者會的新北市議員陳永福說，這套系統可以讓業者安心營業、乘客放心搭乘，未來擴充的直接報警服務，也有助社會治安。

新北市計程車客運服務商業同業公會為推廣這套APP，昨天邀請市議員陳永福主持記者會，民進黨團總召林秀惠也到場關心；公會理事長林茂盛說，他將卅年的計程車業經驗提供給開發業者參考，「雖非創新，但整合了所有功能」，免費提供給車行、駕駛、乘客使用，下載後，操作方便，阿公、阿嬤都會使用。

開發業者說明「趴趴GO」與「趴趴GO（司機端）」APP的功能，在乘客叫車或司機出門營業就馬上會定位，民眾叫車後會發送方圓6公里內的車輛，有空、最快速的車輛快速抵達；司機端註冊時，會透過職業登記證、車牌檢核該車、駕駛員在各車行或公會的身分，卻保安全，目前在雙北、桃園有5間車行、446台車加入，持續增加中。

不過，方圓6公里的搜尋範圍，台灣計程車駕駛員職業工會聯合會理事長陳春棟認為不可行，範圍太大，乘客等待時間太久，合理的範圍是200到500公尺，在幾分鐘之內就要快速抵達。