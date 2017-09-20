中秋將至 東南扶輪社招待喜樂院生吃美食

2017-09-20 20:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中東南扶輪社40年前開始，每年都會捐助喜樂保育院，5年前前社長張仲雄招待院生至台中牛排館享美食，看到院生們開心的享用，決定每年在中秋節招待一次，今天則邀請院生到台中牛排館享用美食，喜樂保育院表示十分感謝。

喜樂保育院位在彰化，目前收容240位多重障礙及智力障礙的院生，而是全天候的照顧，52年前專收容小兒麻痺的院生，因小兒麻痺逐漸消失，逐步轉型服務身障院生，從不到1歲到老年的身障院生都收容。

38年前，台中東南扶輪社就開始捐助喜樂保育院，捐助拐杖、支架、輪椅等輔助器具或現金，至今未變，以協助為身障院生進行療育及照顧的工作，而東南扶輪社前社長張仲雄在5年前擔任幹部時，還安排院生到台中牛排館享用美食佳餚，至今仍持續。

張仲雄表示，可能是院生很少出門吃美食，當時他看到院生們吃得相當開心，讓他感觸很深，因此便決定每一年在中秋節前招待院生到台中牛排館享用美食，若當年由東南扶輪社招待，便由東南扶輪社招待，若扶輪社因經費所致無法招待，就由他出錢，至今已5年。

今天他招待90位喜樂保育院院生到台中牛排館吃美食，而台中牛排館感動於張仲雄的愛心，價格也予以優惠，而東南扶輪社的眾多社員也捐牙膏、水果等。

喜樂保育院的院長林玉嫦表示，感謝東南扶輪社的愛心，長期捐助喜樂保育院，用愛溫暖了每一院生及老師。