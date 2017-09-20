月餅搶市 創新與傳統口味各有市場

2017-09-20 17:24

〔記者張菁雅／台中報導〕再過半個月就是中秋節，月餅食材上漲，烘焙業者怕漲價嚇跑客人，推出有別傳統月餅的產品搶攻市場，不僅消費者覺得新奇，也可減少使用漲價的食材。不過，仍有消費者偏愛傳統的廣式月餅、蛋黃酥、綠豆椪等，使得今年台中月餅市場選擇性大增。

月餅所需食材包括進口奶油、鹹蛋黃、烏豆沙、麵粉等都漲價，許多業者在中秋禮盒改推新產品，例如，月亮奇司推出弦月奶酪、咖啡焦糖果人塔；一森手工烘焙坊限量推出曲奇餅乾，哈克大師主打外型模仿香蕉的創意香蕉餅等。

另外，寬心園的全素月餅今年全新改版為日式果子月餅，以白豆沙取代麵粉製作餅皮，加入胡蘿蔔素、紅麴、抹茶等增添顏色，並搭配蔓越莓、柚子、黑芝麻等新口味。日月千禧酒店的月餅也在餅皮加入洛神、抹茶、熱帶果茶等，色彩繽紛有如馬卡龍。台中福華則有香蕉、紫薯、巧克力無花果月餅，造型及口味吸引人。

但也有不少消費者喜歡傳統口味，長榮桂冠、永豐棧和往年一樣推出廣式月餅及蛋黃酥，長榮桂冠今年到目前為止已賣出3萬顆蛋黃酥；另外，舊振南餅店招牌的綠豆椪去年銷售超過100萬顆，今年預計銷量差不多。

85度C則一口氣推出8款禮盒，有首度上市的Hello Kitty禮盒，也有芋頭酥、咖哩肉脯、蛋黃酥與小月餅等，以不同口味、不同價位滿足各消費群。