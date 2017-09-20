台觀學院新生開學立馬「被轉學」 說明會14校搶人

2017-09-20 17:52

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮私立台灣觀光學院今年日、夜間部只招到156名新生，學校面臨轉型，董事會評估後決定斷尾求生，今年新生只保留廚藝系，其餘新生「被轉學」，舊生則可選擇繼續留校。教育部今天到花蓮舉辦學生安置說明會，但教育部卻「搞黑箱」，不讓媒體旁聽！學生則無奈嘆氣：「讀書讀到好像在賭人生的未來」？

台灣觀光學院今天早上舉辦「始業式」，下午教育部也到校辦安置學生說明會，安排臺北城市科技大學、崇右影藝科技大學、經國管理暨健康學院、蘭陽技術學院、慈濟科技大學、大漢技術學院、中華科技大學、台北海洋科技大學、聖約翰科技大學、黎明技術學院、醒吾科技大學、東南科技大學、景文科技大學及吳鳳科技大學共14校「概括承受」，提供台觀學生登記轉學，不用再考試，舊生轉學則可抵免學分。

學校今天下午1點舉辦安置說明會，場外14所科大則「摩拳擦掌」，紛紛祭出好康條件搶學生，包括經國管理學院提供大一免住宿費優惠，花蓮的大漢技術學院則有3年領8萬4000元的獎學金吸引學生。

說明會吸引百餘名新生及家長參加，舉手發言的學生中，有過半表達願意留在台觀就讀，讓學校「鬆口氣」。代理校長劉家榛說，學生預計下週一（25日）傍晚5點前完成轉學選填志願，28日到新學校報到。她說，學校下一步要怎麼做，就看到時候有多少學生願意留下來。

劉家榛說，未來學校教職員是否縮編，要看留下的學生人數，學校董事會預計27日在台北舉辦，屆時會再盤點學校人力資源，因為教育部最在意的還是教學品質，學校希望能在維持教學品質下繼續經營下去。

劉家榛說明，學校第一次轉型是91年從精鍾商專轉型台灣觀光學院，由公益董事會經營，16年來培訓地方觀光產業人才。她強調，目前算是「第二波轉型」，學校並不會停辦，下週三董事會開會，也歡迎國內各大財團企業提送經營計劃書給學校，入主擔任學校董事。她說，學校擁有17公頃校地，也沒有負債，據知確有企業感興趣。

觀光休閒系一年級新生曾同學說，他3天前就搬進學校宿舍，人都安頓好了，沒想到最後還是要轉學，覺得學校處理方式很糟糕！目前考慮轉大漢技術學院，一年級好好讀書，將來希望再轉國立學校。

觀光旅遊系二技新生胡同學則說，看到新聞超級驚訝，學校竟然都沒事先通知，她「一直等」，直到這個星期一等不下去，自己打電話到學校，才被告知有這場安置說明會，很誇張！胡同學說，有考慮轉學，希望轉到自己喜歡的科系，她大嘆，「讀書還滿像一場賭博，也只能這樣子」。

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