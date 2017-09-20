「像被炸彈炸過」 瑞三礦業選煤場將斥資1.2億修復

瑞三礦業選煤場閒置多年，傾頹荒廢，市議員鄭宇恩看到一片狼籍的現況，驚呼：「根本是被炸彈炸過！」（記者林欣漢攝）

2017-09-20 16:58

〔記者林欣漢／新北報導〕文化部、新北市預備斥資1億2000餘萬元修復歷史建築瑞三礦業選煤場，新北市議會日前通過瑞三礦業選煤場修復及再利用工程墊付案2400餘萬元，今天下午現勘，市議員鄭宇恩看到選煤場一片狼籍的現況，驚呼：「根本是被炸彈炸過！」文化局長林寬裕表示，設計階段已經完成，將分3期執行。

猴硐煤礦曾是全台最大、品質佳的礦場，採礦歷史70年，其中，於1920年興建的瑞三選煤場，有2台可選炭500噸的選炭機，1970年代的產煤量幾乎占全國的一半，還設置了台灣第1部貨用升降梯，在台灣煤礦產業發展上有相當重要的地位，瑞三選煤場、運煤鐵道和洗煤機具等在民國94年登錄為歷史建築，但建物老舊閒置，傾頹荒廢，曾發生屋梁主結構體坍塌等情形，令文史工作者相當痛心。

經過為期3年的調查評估，新北市議會日前通過瑞三礦業選煤場修復及再利用工程墊付案，市府今年將先墊付2400餘萬元，明年起分3期執行，今天下午現勘，市議員林銘仁也相當關心木頭材質、有無木工師傅可施作等狀況；市議員林裔綺表示，希望瑞三選煤場修復完成後，保存歷史也成為優質的文化休憩場所，永續經營。

林銘仁表示，2005年時任台北縣副縣長的吳澤成與台鐵、瑞三公司在瑞芳簽署合作發展意願書，期望能為地方開闢第二春，此次修復計畫是一個重要的里程碑，3年計畫期程修復後，1樓將重現卸煤區與巴姆洗煤機，作為主要參觀路線，2樓以空橋呈現分篩室、水洗機、手送台等，部分區域開放學術研究，對瑞芳礦業文化的保存發展，以及整體猴洞煤礦園區皆邁出相當重要的一步。