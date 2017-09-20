文青快來！台中茶文化夯 推杯套以詩歌佐茶

文青快來！台中茶文化夯，現在真的能以詩歌佐茶。（記者蘇孟娟攝）

2017-09-20 16:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市是文化城，文化局致力文化融入生活，與知名茶飲連鎖店春水堂跨界合作，推出印有15名詩人及作品的「詩文杯套」，讓民眾以詩歌佐茶，從生活中風雅品味文學。

台中市文化局推廣城市閱讀，舉辦「當全世界都在閱讀」系列活動，將「文創賞詩文」與「食」尚接軌，即日起攜手「春水堂」，民眾點購熱飲，即可免費隨機獲得一款「詩文杯套」，限量6000個。

文化局考量台中的茶飲文化聞名國內外，透過文創平台，將文學閱讀與飲品跨界結合，讓生活與文學更貼近，趁著時序入秋推出，讓民眾真的喝到「茶文化」。

詩文杯套共15款，將台中詩人包括陳千武、路寒袖、林沈默、劉克襄、白萩、江自得、蘇紹連、瓦歷斯‧諾幹、渡也、楊渡、簡政珍、江文瑜、李長青、林德俊、解昆樺等人的作品及身影圖像，印製於熱飲杯套上，共計6000個，送完為止。

文化局長王志誠特地為這次的文化跨界撰寫全新詩篇「讓天去亮吧」，他說，希望創造結合文學的文創品模式，或許有一天與文學相關的文創品能成為民眾選購的首要考量，讓文學真正成日常，他感謝詩人力挺，一同為文化努力。

詩人蘇紹連說，本來就喜歡邊喝飲料邊看書，這次的跨界合作很有創意，能同時滿足口感與心感；詩人解昆樺說，沒想過喝個珍奶也能這麼高雅。

文化局指出，這場跨界合作活動透過文創平台，將文學閱讀與飲品跨界結合，也盼提升台中在地文學家知名度及在地企業文化形象，一舉數得。