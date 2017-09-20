日韓、大馬市場表現不佳 7月來台旅客數持續下滑

2017-09-20 16:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局今公布今年7月觀光市場概況概要，指出7月來台旅客達83萬3104人次，比去年同期下滑1.86%，其中「觀光」目的旅客58萬489人次，負成長1.36%；「業務」目的旅客5萬8,449人次，成長4.39%。主要客源市場部分，日本、韓國、中國、馬來西亞市場都不如預期，呈現負成長；港澳、美國、新加坡、歐洲及紐澳則有微幅成長。

觀光局分析，7月日本來台旅客達13萬1238人次，負成長1.91%，其中「觀光」目的來台有9萬3924人次，成長4.72%，累計1到7月來台共有102萬1437人次，成長0.77%。

觀光局表示，由於7月暑假期間國人赴日旅遊增加，機位因素使日本來台微幅下滑，觀光局為提高日人來台觀光旅遊意願，與日本多家旅行社合作辦理送客計畫，持續於平面媒體及雜誌推廣來台旅遊，並協助多家日本企業及團體員工來台，提供旅遊資料，爭取日客來台觀光。

港澳市場7月來台旅客15萬6823人次，成長4.74%，其中「觀光」目的佔13萬9,919人次，成長5.54%，累計1到7月來台旅客96萬6,318人次，成長7.16%。觀光局表示，將持續整合港台旅遊業者與觀光資源，並推出相關旅遊促銷商品。

韓國市場部分，7月來台旅客7萬1320人次，負成長0.45%，其中「觀光」目的有5萬8,257人次，成長7.63%，累計1到7月來台旅客60萬959人次，成長25.59%。觀光局表示，會持續與旅遊業者合作宣傳來台旅遊優惠，積極推廣好禮相送旅遊促銷活動，辦理觀光旅遊講座引發媒體關注來台旅遊話題。

觀光局也指出，馬來西亞市場7月來台旅客2萬3,119人次，負成長11.65%，「觀光」目的來台為1萬5113人次，負成長3.92%，累計1到7月來台旅客27萬9822人次，成長15.86%。觀光局說，未來會持續與旅遊業者合作推廣來台旅遊優惠，積極爭取當地媒體曝光，開發穆斯林旅客認識台灣觀光資源。

統計指出，截至今年7月來台旅客累計595萬6972人次，與去年同期相較負成長5.15%，除中國市場下滑37.67%， 其他日本、港澳、韓國、美國、新加坡及歐洲和紐澳市場都有成長。