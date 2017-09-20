代表中市參加環境競賽 西屯上安里民拚了

中市西屯上安里代表台中市參加環保署環境競賽，全社區齊心打掃，要替台中市爭光榮。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-20 16:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市西屯區上安里獲選代表台中市參加環保署的環境清潔競賽，讓上安里整個社區都相當緊張，因為不是里跟里的競爭，而是縣市間的競爭，上安里不但志工們全員出動，由每月打掃2次改為每週打掃1次，甚至連小朋友都會主動拆違法房屋仲介廣告。

台中市有625個里，西屯上安里在今年7月獲通知要代表台中市參加環保署的環境清潔競賽，里長賴耀熙及社區志工都嚇了一跳，因為雖是榮耀也是壓力。

里長賴耀熙表示，並不清楚為何上安里會被挑中，但是社區志工平時都相當用心在整理整個社區，除了每1個月社區志工會打掃社區2次，社區人都會遵守溜狗若有狗大便會自行清理。

此外，在平時，過去曾有小朋友看到大人在撕亂貼在牆壁及電線桿的房屋仲介廣告會提出詢問，在得知亂張貼仲介房屋的廣告是違法，小朋友看到電線桿上有貼仲介房屋的廣告，會主動 撕掉，等於是上安里多了很多小志工。

由於評選的時間為7月至10月，為了替台中市奪下榮耀，賴耀熙與社區志工每1星期打掃1次社區，而環保局也協助上安里清理水溝，讓志工們感到壓力便是，環保署會不定時派「神祕客」來稽查，所以志工們發現有垃圾會趕快清理。

上安里的里民認為上安里身為台中市的代表，等於肩負重大任務，因此社區上上下下不但有志工全力維護社區的整齊，連社區民眾都會主動協助清潔，阿嬤們會利用假日帶著孫子們打掃，為的是替上安里及台中市爭光榮。