迎湄洲媽祖 板橋設「行宮」

2017-09-20 16:34

〔記者何玉華／新北報導〕中國福建湄洲媽祖將於23日來台，在台北港上岸，距離上一次來台已是20年前，主辦這項活動的板橋慈惠宮將在板橋第二體育場打造媽祖暫厝行宮，建築比照閩南式廟宇特色，建物尺寸以魯班尺打造，還設有保全及管家照料起居，服務直逼五星酒店。

北港朝天宮曾於1997年迎湄洲媽祖來台，此次是由板橋慈惠宮及鴻海集團董事長郭台銘邀請，將在25到29日車巡遶境北北基、30日步巡遶境板橋、10月1日在慈惠宮前有200神尊躦轎腳活動，民眾可透過「湄洲媽祖GPS定位」網站查詢即時動態。

板橋慈惠宮為了讓媽祖駐駕期間有個舒適的家，斥資300萬以木材及鋼架，依魯班尺吉數，耗時14天打造高8公尺、寬12公尺的行宮，象徵富貴與進益；板橋慈惠宮主委江清秀說，除了湄洲媽祖進駐，200間參贊宮廟的神尊也會在灑淨儀式後陸續進駐，總重量估計會超過1000公斤，因此，行宮除了要美觀，還要考量承重能力。

江清秀說，今（20）日下午2點舉行的灑淨儀式遵照古禮， 由象徵吉利的6位道教法師在體育場周邊舉行「合境平安」、「 點兵敕符」、「安鎮五方」、「煮油淨壇」、「驅邪逐煞」、「犒賞單兵」以及「鎮守壇場」七大撒淨流程，並繞場灑水、灑米、灑鹽 以除穢避邪。

此外，行宮也依湄洲媽祖指示，安座方位不可正對太陽運作軌跡，並聘請專業保全24小時輪班守衛駐駕行宮，寺廟志工組成 「管家團」早晚頌經、更換鮮花素果等供品。