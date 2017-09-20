今起3日空污嚴重 高市府要求前20大廠減排

市府環保局加強機車路攔。（記者陳文嬋翻攝）

2017-09-20 16:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕根據環保署空氣品質預報，今起連續3日因太平洋高壓影響，環境風場多為微弱東風至東北風，高市因大氣擴散條件不佳，空氣污染物濃度達對敏感族群不健康等級，其中仁武區達對所有族群不健康等級，市府環保局表示，已啟動跨局處應變，提醒敏感族群的民眾注意做好個人防範。

市府今年1月25日召開跨局處協調會議後，成立空氣品質嚴重惡化緊急應變小組，針對環保署預報未來西半部可能連續3天達AQI >100以上，市府團隊總動員因應，啟動六項應變工作內容如下:

一、市府各局處聯合應變，包含提升工地防護措施、宣導減少露天燃燒、加強洗掃街、通知市民大眾應變防護資訊。

二、協調鄰近縣市共同採取適當的區域污染防制措施。

三、要求排放量前20大公私場所配合減排或降載，包含電力業、石化業、焚化廠、造船廠、鋼鐵業等，佔全市固定污染源排放量達87%，並派員加強稽查。

四、要求排放量前50大營建工地、粒狀物堆置場等處至少4小時灑水一次，並派員加強稽查。

五、加強高污染車輛路邊攔查及車輛怠速勸導、稽查餐飲業防制設備有無正常操作。

六、每日統計應變減量成果，公佈於網站及臉書供民眾了解。

環保局建議敏感族群（老人家、小朋友、呼吸道病友等）減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩；具有氣喘症狀民眾，可能需增加使用吸入劑頻率；中小學生建議減少長時間劇烈運動。

環保局表示，一般民眾請避免長時間停留於交通繁忙街道上，如有眼睛、咳嗽或喉嚨痛等不適症狀，應考慮減少戶外活動。環保局空氣品質不良應變成果，民眾可至環保局空氣污染防制網站或是高雄市政府環保局臉書查詢。

市府環保局啟動堆置場灑水。（記者陳文嬋翻攝）