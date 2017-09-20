機場系統交流道改善完成 尖峰時速可提升30公里

高公局完成國1機場系統交流道南向出口匝道改善，尖峰時段車速提升約30公里（圖：高公局提供）

2017-09-20 16:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道1號機場系統交流道南向出口匝道尖峰時段車流經常回堵，8月21日完成車道配置調整後，主線尖峰車速已由時速30公里提升至60公里以上，明顯改善。

高速公路局交管組長卓明君表示，過去國1機場系統交流道南向出口尖峰時段常壅塞，經檢討，主因是車道配置問題，且國道2號南桃園交流道東向出口匝道車流量大，導致國1南下線與國2東向匯流處時速常低於30公里，透過調整車道配置，有效改善壅塞情形。

機場系統交流道南向出口匝道除了設置車道指示標誌提前指引車輛，並配合開放路肩，國1主線尖峰車速已由30公里提升至60公里以上；國2南桃園交流道東向出口匝道採取調整匝道與主線車道配置，再搭配開放路肩，車速也由時速25公里提高至50公里，往桃園出口疏解流量增加18%，往中壢出口疏解流量增加22%。

卓明君表示，部分國道交流道匝道壅塞情況可透過工程手段改善，現在的改善措施優先針對平常日也都會壅塞的交流道，陸續完工後，仍在觀察改善效益；例如國道1號高雄九如一路、瑞隆路南下出口匝道拓寬為2車道，車速最高提升92%，9月還有國1五股交流道改善將完成。