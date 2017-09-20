中油第三接收站改台北港 環保署樂觀其成

2017-09-20 16:16

〔記者劉力仁／台北報導〕為供應大潭電廠天然氣而興建的中油「第三天然氣接收站」，原定在桃園觀塘工業區興建，因預定地鄰近長達27公里的藻礁保護區，還發現一級保育類生物「柴山多杯孔珊瑚」，以致於環評卡關，中油代董事長楊偉甫日前表示，環評與替代方案將「雙管齊下」，若環評來不及，考慮移到台北港興建；環保署對此表示樂觀其成。

第三接收站環評案，正在環保署審查中。今年6月5日，觀塘天然氣案第一次環評專案小組會議，環評委員針對藻礁生態現地調查、藻礁保護區影響評估、藻礁保育因應對策、藻礁保護區補償規劃，多所質疑，要求中油於9月30日之前補件再審，

不僅環評委員質疑，桃園在地聯盟等環保團體多次召開記者會強調，觀塘工業區自民國88年核准編定後，迄今超過18年未完成開發，當年的環境狀況及民間的環保意識和現在都有極大差異，尤其是對國寶級藻礁地景認知可說是天壤之別。

桃園縣政府於103年7月公告觀新藻礁野生動物保護區。觀塘工業區南側與觀新藻礁野生動物保護區北側重疊，未來於該保護區旁填海造陸或完工後排放廢水，將破壞野生動植物棲息環境。環保署應重視藻礁生態並保護柴山多杯孔珊瑚，依法撤銷或廢止相關環評。

為了推動2025年非核家園，將大幅增加天然氣供應，大潭電廠為天然氣供電主力，中油第三接氣站如果延宕，恐難趕上2022年大潭電廠如期供電目標，連帶影響蔡總統非核家園政策跳票。

環保署副署長詹順貴表示，台北港以前已經做過環評，有一些基礎的生態調查，以此重啟環評，或許比較容易通過審查並進行開發，環保署對於中油評估台北港為替代方案，樂觀其成。