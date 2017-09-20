以功代金助弱勢 南市中元普度善款破百萬

南市環保局結合社福團體到各納骨塔設攤，號召民眾省下買金紙的費用濟助弱勢，民眾響應熱烈。（記者蔡文居攝）

2017-09-20 15:55

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局今年結合8個社福團體到各納骨塔設攤，號召民眾省下買金紙的費用，捐給社福團體濟助弱勢，今年中元普度期間至今，各種以功代金響應管道已有2100多筆善款，金額首度突破100萬元。

環保局表示，其中，台南家扶中心設攤民眾響應募得金額更達44萬元，從以功代金響應人數及金額逐年上升，顯示台南市已有愈來愈多民眾認同環保、民俗兼顧的作法。

環保局表示，該局秉持著尊重宗教信仰及民間風俗，推動自主少燒香、少燒金，而達到保障信眾與社區居民健康目標，以推動「一尊三少一目標」提供給民眾自主性響應紙錢集中燒及以功代金。中元節期間統計至今，共有478處申請，集中燒載運量約304公噸。

環保局表示，近年來民眾對於環保觀念及周遭空氣品質要求逐年提升，依研究顯示，若長期接觸材質不良的紙錢香枝排放的污染物質，可能危害身體健康。該局基於改善空氣品質、維護民眾健康及尊重宗教民間信仰的前提下，以柔性方式鼓勵宣導民眾自主性參與以功代金。

環保局統計，今年1月1日至9月19日止，以功代金善款已有4971筆，金額突破261萬元，估計已減燒57.6公噸紙錢，減少產生140公斤的PM2.5污染。

環保局說，感謝民眾為維護空氣品質做出的努力，為將功德迴向給響應集中燒及以功代金的民眾，預計於10月中謝恩祈安迴向法會。

另外，台灣首廟天壇日前自主推行「金紙精質減量、以米代金、一爐一炷香」，許多民眾在中元期間發揮愛心捐贈平安米，還有許多寺廟在社會扶助及污染減量作為上相當用心，各種作為不僅對弱勢的關懷，同時也對環境盡一份心力，兼顧民眾健康。